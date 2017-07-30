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Bursa’da mahkumlar ‘Hayatını Renklendir Projesi' ile okulları boyuyor

Bursa’da, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yaparak hazırlanan 'Hayatını Renklendir Projesi' kapsamında kentte bulunan ve boyaları dökülen okullar ile kamuya ait bina ve otoparkları boyuyor.

30 Temmuz 2017 Pazar 10:03
Bursa’da mahkumlar ‘Hayatını Renklendir Projesi' ile okulları boyuyor

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü kentteki okulları, kamu kuruluşlarını ve otoparklarını para cezalarını ödemeyen, mahkeme kararı ile cezalandırılan ve aldığı cezanın tamamlanmasına 2 yıl kalan hükümlüler 'Hayatını Renklendir Projesi' kapsamında ücretsiz boyuyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bu projeye boya ihtiyacını karşılayarak destek verdiğini söyleyen Denetimli Serbestlik Müdürü Fatih Sancak, "Şu anda sadece okulların boyanması için 10'ar kişilik 3 ayrı grubumuz bulunuyor. Bu güne kadar 5 okulu tamamen boyadılar. Yıl içersindeki hedefimiz okul ve kamu kuruluşlarının tüm binaları boyamak" dedi. 

Denetimli Serbestlik Yasası'ndan yararlananların gündüzleri boya işi yaptığını mesai saati sonrası ve tatil günlerinde evlerinde olduğunu açıklayan Fatih Sancak, göreve gelmeyenler hakkında işlem yapıldığını ekledi.

 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 10:03
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