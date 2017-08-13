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Bursa'da kuş yuvasından 2 metrelik yılan çıktı

Bursa'nın İnegöl İlçesinde, bir sitede bulunan kuş yuvasında 2 metre boyunda yılan yakalandı. Yuvadaki 4 kırlangıç yavrusunu yediği bildirilen yılan, belediye ekipleri tarafından kent merkezinden uzak bir bölgede doğaya salındı.

13 Ağustos 2017 Pazar 13:34
Bursa'da kuş yuvasından 2 metrelik yılan çıktı

İnegöl İlçesi Alanyurt Esentepe Mahallesindeki bir site sakini bahçede bulunan kuş yuvasına yem bırakmak için elini uzattığında dev yılanla karşılaştı.  Kuş yuvasında kıvrılmış olarak yatan yılanla karşılaşan site sakini, durumu İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine bildirdi.

Siteye gelen ekipler, büyük bir titizlikle yılanı yakaladı. Yuvadaki 4 kırlangıç yavrusunu da yediği bildirilen yılanın İnegölde bu yıl yakalanan en büyük yılan olduğu bildirildi. 2 metre boyundaki yılan belediye ekipleri tarafından şehir dışına götürülerek doğaya salındı.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 13:34
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