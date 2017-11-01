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Bursa'da kız kardeşini pompalı tüfekle, babasını bıçakla yaraladı

Bursa'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen 25 yaşındaki Uğur A., yemek yüzünden tartıştığı evde dehşet saçtı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 15:17
Bursa'da kız kardeşini pompalı tüfekle, babasını bıçakla yaraladı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde oturan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen Uğur A., arkadaşı ile birlikte evine gelerek, üst katta oturan ailesinden iki kişilik yemek istedi. 

Uğur A., bir süre sonra iddiaya göre tek kişilik yemek getiren ailesiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine dairesinde bulunan pompalı tüfeği alarak üst kata çıkan Uğur A. ailesinin kapıyı açmaması üzerine pompalı tüfekle rast gele ateş açtı.

Seken şarapnel parçalarının kardeşi 20 yaşındaki Damla A.'nın sağ omzuna isabet etmesiyle bba Ufuk A. polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

BABASINI BIÇAKLADI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Damla A.'ya müdahale etmek için içeri girdi. Bu sırada kapıda bekleyen Uğur A. da eve girerek babası ile kavga etmeye başladı. Yaşanan arbede sırasında baba Ufuk A., göğsünün sağ tarafından bıçakla yaralandı.

Dehşet saçan Uğur A., olay yerine gelen polisler tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alınırken, yaralı baba-kız ise sağlık görevlilerinin lüdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 15:17
  1. Bursa
  2. pompalı tüfek
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