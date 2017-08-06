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Bursa'da kimsenin ekmediği meyvenin kilosunu 25 liradan satıyor

Bursa'da Güney Marmara'da ilk yaban mersini bahçesini kuran girişimci meyvelerin kilosunu 25 liradan satıyor. 2 dönüm alana 300 yaban mersini ağacı diken Arsil’den ürün almak için tüccarlar sıraya giriyor.

06 Ağustos 2017 Pazar 11:19
Bursa'da kimsenin ekmediği meyvenin kilosunu 25 liradan satıyor

Orhaneli ilçesinde yaşayan Salih Arsil, Güney Marmara bölgesinin ilk yaban mersini bahçesini tesis etti. Salih Arsil, yaban mersinlerinin kilosunu 25 liradan satıyor. Arsil’in diktiği yaban mersini ağaçları 3 yıl sonra meyve vermeye başladı. Şimdi 6 yaşında olan ağaçlar birer kilo meyve veriyor. 2 dönüm alana 300 yaban mersini ağacı diken Arsil’den ürün almak için tüccarlar sıraya giriyor.

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İLK 3 YIL HİÇ MAHSUL ALAMADIM 

Salih Arsil, 2 dönüm olan yaban mersini bahçesini diktiği yeni fidanlarla 10 dönüme çıkarttı. 6 yıl önce proje kapsamında bu fidanlarını ektiğini ifade eden Salih Arsil, "Bahçemden ilk 3 yıl hiç meyve alamadım. 3 yıldan sonra mahsul almaya başladım. Bu yetiştirdiğim meyveler tamamen organik. Benim bahçem Güney Marmara’da yetişen ilk bahçe. 2 dönüm alana 300 yaban mersini diktim. 1 ağaçtan 1 kilo meyve alıyorum. Kilosunu ise 25 liradan satıyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 11:19
  1. BURSA
  2. GÜNEY MARMARA
  3. YABAN MERSİNİ
  4. MEYVE
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