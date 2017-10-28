Bursa’da kamyon ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Kaza, Nilüfer’e bağlı Güngören ile Kuruçeşme Mahalleleri yol ayrımında meydana geldi. Bursa istikametine seyir halinde olan Abdulcelil Bingöl (53) idaresindeki 16 E 4457 ile karşı şeritten Kuruçeşme yönüne dönmek isteyen Ali A. (40) idaresindeki 16 AK 588 plakalı hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Bingöl, ön tarafı hurdaya dönen aracın içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Bingöl’ü sıkıştığı yerden çıkarttı. 112 ekipleri yaptıkları kontrolde Bingöl’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, Bingöl’ün cesedi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.



Polis, kazayla alakalı tahkikat başlattı.

