Bursa'da jandarma kenevirleri böyle söktü

Gemlik İlçesi Fevziye Mahallesinde C.G.ye ait bir hayvan çiftliğinde uyuşturucu yapımında kullanılan hintkeneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine Jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan baskında çiftliğin bulunduğu Mısır tarlasında yapılan aramalarda 270 kök hint keneviri ele geçirildi.

Ekipler kenevirleri imha etmek için topraktan söktüler. Çiftlikte yapılan aramalarda ayrıca ruhsatsız pompalı tüfek ile havalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan C.G. izinsiz hint keneviri dikmek suçundan sevk edildiği Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklandı.