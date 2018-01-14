Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bursa'da hızını alamayan araç dereye uçtu: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Bursa'da aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil atık su kanalına uçtu. Kazada otomobilde bulunan 33 yaşındaki Hasan Gödek hayatını kaybederken, sürücü 35 Mert Taş ağır yaralandı.

14 Ocak 2018 Pazar 08:29
Bursa'da hızını alamayan araç dereye uçtu: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Altınşehir mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı’nda meydana geldi. Özlüce istikametine giden 06 ND 677 plakalı aracın sürücüsü 35 yaşındaki Mert Taş, iddiaya göre aşırı sürat nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek Hipodrom Kavşağı’nın yanındaki atık su kanalına uçtu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ve itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarına başladı. Araç sürücüsü Mert Taş’ı ağır yaralı olarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldıran sağlık ekipleri Taş’ın yanında oturduğu öğrenilen 33 yaşındaki Hasan Gödek’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Sürücü Mert Taş’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, Hasan Gödek’in cesedi ise Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 08:29
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 25 indirim var
    1. Araç sahipleri dikkat! Yüzde 25..
    2. Uyarı üstüne uyarı yapılmıştı! 2..
    3. Portekiz'de odun sobası patladı! 8 ölü..
    4. Günün âyet ve hadisi
    5. Araç sahipleri dikkat! Yüzde 25..
    6. Uçaktaki dehşet anları kameraya yansıdı
    7. 3 boyutlu yazıcıda protezler üretilecek
    8. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yeni..
    9. Trabzon'daki uçak kazasının en net..
    10. 83 ülke ve 12 milyondan fazla kutu!..
    11. Zayıf karnenin üç nedeni var!
    12. ''Abdullah Gül o mesajı Erbakan'a..
    13. Ev kadınları için seferberlik
    14. Türk firması Tesla ile anlaştı
    15. Arnavutluk'ta bombalı saldırı: 2'si..
    16. Beşiktaş'ın yeni golcüsü: Sessiz dev
    17. Ilısu Barajı ve HES üniteleri enerji..
    18. Kar Sibirya’dan geldi
    19. Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim..
    20. Batı işgaline karşı 5 bin savaşçı hazır
    Ceketini çıkarıp vatandaşa elleriyle giydirdi
    Ceketini çıkarıp vatandaşa elleriyle giydirdi
    Halk sonunda isyan etti: Şehrimizi terk edin
    Halk sonunda isyan etti: Şehrimizi terk edin
    İngiliz teröristlerin cesetleri Londra'ya gönderildi
    İngiliz teröristlerin cesetleri Londra'ya gönderildi
    15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı’nı taşımıştı… KHK ile iade edildi!
    15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı’nı taşımıştı… KHK ile iade edildi!
    Anlaşma imzalandı, Türkiye'nin her yerine kurulacak
    Anlaşma imzalandı, Türkiye'nin her yerine kurulacak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor… Beklenen zam geldi
    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor… Beklenen zam geldi
    İsrailli isimden Türkiye övgüsü: Dünyada eşi benzeri yok
    İsrailli isimden Türkiye övgüsü: Dünyada eşi benzeri yok