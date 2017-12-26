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Bursa’da falçatalı dehşet

Bursa’da bir kadının eşinin eski ortağına dedikodu iddiasıyla falçatayla saldırması güvenlik kameralarına yansıdı.

26 Aralık 2017 Salı 13:18
Bursa’da falçatalı dehşet

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, emlakçılık yapan Orhan A.’nın (45) yanına bir kadın geldi. H.C., isimli kadın kocasının eski ortağı Orhan A.’ya dedikodu iddiasıyla çantasındaki falçatayı çıkarıp, saldırdı. Neye uğradığını şaşıran genç adam, bir anda koltuğa oturdu. Kadın ise adamın üzerine falçatayla yürürken, Orhan A. ayakları ve elleri ile karşı koymaya çalıştı. Bir türlü öfkesi dinmeyen kadına çevredeki vatandaşlar da yaklaşamadı. Daha sonra adamı bırakan kadın, kendiliğinden emlakçıdan çıktı.

Olaylar sırasında kadın ’Keserim seni. Keseceğim bunu’ derken, adam da polisten yardım istedi.

Olayı anlatan Orhan A., "Bayan daha önceden eski ortağımın eşi. Bayan; kocasını bana kötüledi. Bayan arkadaşı için de ev alması konusunda benden yardım istedi. 3 ay arayıp sormadık, ev işi olmadı. Sonra buraya gelmiş. Bağırıp, çağırmış. Bir kaç gün sonra bir daha geldi. Bana hakaretler etmeye başladı. Boğuşmaya başladık. Ben elimi kaldırmadım. Kendisi beni öldürmeye kadar gitti. Boğuşma sırasında falçata kırıldı. Daha sonra kaçtı, gitti. 6 tane dikiş var yüzümde. Dedikodudan dolayı çıktı. Benim bir günahım yok" dedi.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 13:18
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