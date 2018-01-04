Bursa'da derneğe kumar baskını

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Yıldırım İlçesi Karapınar Mahallesi'nde bulunan bir dernekte kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Ekipler derneğe baskın düzenledi. Baskında 140 kart, 7 bin pul, kumar oynama makinesi, kumar için kullanılan küçük toplar ele geçirildi. Dernekte kumar oynarken yakalanan 62 kişi ile oynatan 1 kişiye toplam 15 bin lira para cezası kesildi. Amacı dışında faaliyet gösteren derneğin kapatılması için işlem başlatıldı.