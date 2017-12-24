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Bursa'da feci kaza: 2 kişi öldü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

24 Aralık 2017 Pazar 14:13
Bursa'da feci kaza: 2 kişi öldü

Kaza, saat 10.00 sıralarında Bursa-İzmir Karayolu Karacabey Çingençeşme mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İzmir istikametine seyreden Turgay B. (37) yönetimindeki 16 NTA 10 plakalı otomobil ıslak yolda kayarak kontrolden çıktı.

Orta bariyerlere çarpıp yol ortasında kalan otomobile arkadan gelen otomobiller de çarpınca zincirleme kaza meydana geldi. Yağışlı havanın da etkisiyle 5 aracın birbirine girdiği kazada karayolu adeta savaş alanına döndü.

Kaza sonucu 10 kişi yaralanırken, olay yerine gelen ambulanslarla Bursa ve Karacabey'deki hastanelere sevk edilen yaralılardan Ayşe Gür (64) ve Hüseyin Baran (55) kurtarılamadı. Kaza sebebiyle Bursa - Karacabey yolu bir süre trafiğe kapalı kalırken, trafik uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanabildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 14:13
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