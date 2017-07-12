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Bursa'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

Bursa'da Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 18:55
Bursa'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, Bursa merkez, İnegöl ve Orhangazi ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

Önceden tespit edilen çok sayıda adrese, Özel Harekat Ekipleri ille baskın yapan polis 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, tüfek, çok sayıda dolu fişek, örgütsel döküman ve dijital veri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 18:55
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