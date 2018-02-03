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Bursa'da çevik kuvvet yakınlarında patlama

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yakınlarındaki yaya köprüsü üzerine yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilakı etmesi sonucu 1 polis yaralandı.

03 Şubat 2018 Cumartesi 10:02
Bursa'da çevik kuvvet yakınlarında patlama

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yakınlarında meydana gelen patlamada bir polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa-Ankara karayolu Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü civarındaki Hacivat Deresi köprüsü yakınlarında patlama oldu.

Bu sırada güzergahtan yaya olarak geçen Çevik Kuvvette görevli bir polis memuru yaralandı. Yaralı polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Poşet içine konulmuş el yapımı patlayıcı bir düzenek olduğunu değerlendiren polis ekipleri, olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.

Bu arada, İl Emniyet Müdürü Osman Ak da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 10:02
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