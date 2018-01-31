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Bursa'da çekilen görüntü ekipleri harekete geçirdi

Bursa’da dağ eteklerinde bulunan Mollaarap Mahallesi’nde heyelan nedeniyle asfaltlarda ve binalarda çatlama meydana geldi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 08:22
Bursa'da çekilen görüntü ekipleri harekete geçirdi

Evlerinde çatlaklar meydana gelen vatandaşlar Bursa Valiliği ve Yıldırım Belediyesi tarafından tahsis edilen misafirhanelere ve akrabalarının yanlarına yönlendirildi. Yaklaşık 80 binanın tahliyesine karar verilirken Yıldırım Belediyesi Zabıta ekipleri 100 vatandaşı evlerini tahliye etmeleri konusunda uyardı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Mollaarap Mahallesi’nde meydana gelen çatlaklar mahallede korkuya sebep olurken bölgede inceleme yapan ekipler, heyelanın bölgede bulunan eski dere yatağından kaynaklandığını ifade etti. Bir süredir bölgede yaşanan toprak hareketliliği sonucu binalarda ve asfaltlarda çatlaklar meydana geldi. Bunun üzerine Valilik bölgede tehlikeli bulunan evlerin tahliyesine karar verdi. Yaklaşık 80 binanın tahliyesine karar verilirken Yıldırım Belediyesi Zabıta ekipleri yaklaşık 100 vatandaşı evlerini tahliye etmeleri konusunda uyardı. Bölgede devam eden bir inşaat çalışması ise belediye ekipleri tarafından durdurularak mühürlendi. Evlerinden can güvenliği için tahliye edilen vatandaşlar, Bursa Valiliği tarafından hazırlanan misafirhanelere ve yakınlarının yanına gönderildi. Yıldırım Belediyesi bölgede gerçekleşen tahliye işlemleri için vatandaşları taşımak üzere servis ayarladı.

Bursa Valisi İzzettin Küçük ve Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali tarafından sabah saatlerinde bölgede inceleme gerçekleştirilerek gerekli adımlar atılacak. 

Heyelan olan bölgede incelemede bulunan Jeoloji Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Engin Er ve MMO Bursa Şubesi eski başkanı İbrahim Mart, olası bir yağmur yağışında bölgede ciddi risk oluşacağını dile getirdi.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 08:22
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