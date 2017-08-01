Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bursa’da çalışmalar başladı… Aranıyor!

Bursa Nilüfer Belediyesi, Anadolu Üniversitesi (AÜ) ve Doğa Hareketleri Araştırma Derneği işbirliğiyle ilçede fay arama çalışmalarına başladı.

01 Ağustos 2017 Salı 14:35
Bursa’da çalışmalar başladı… Aranıyor!

Bursa'da 7 ilçeden geçtiği varsayılan fay hattının tam olarak tespiti için, Nilüfer Belediyesi, Anadolu Üniversitesi ve Doğa Hareketleri Araştırma Derneği, Nilüfer ilçesi Ürünlü Mahallesi'nde fay hattı arama çalışmalarına başladı. Ürünlü Mevkii ve 4 kilometre çevresinde çalışmaya yapan  9 kişilik ekip, Ağustos ayı boyunca bölgede fay olup olmadığını araştıracak. Ekip şefi AÜ Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Yard.Doç.Dr. Muammer Tün, bölgede 1855 yılında 2 büyük depremin meydana geldiğini  hatırlattı.  Bu fayın varlığının gözlemsel olarak tespit edilmesinin mümkün olmadığını belirten Tün, uluslararası literatürde geçerli yöntemle çalışma gerçekleştireceklerini kaydetti. Başlattıkları fay arama çalışmasının bir ay süreceğini belirten Yard.Doç.Dr.Muammer Tün, şöyle dedi:

"Her şeyden önce 'fay var mı ?' bunu göreceğiz. Umuyoruz ki bu fay çıkmaz. geçmişteki raporlar, ve  depremlerin sahada meydana getirdiği yapısal hasarlar, bu bölgede bir fayın varlığını gösteriyor. 4x4 arazi aracı üzerine monte edilmiş 500 kilogramlık bir kütle var. Bunu 2 metre yükseklikten serbest düşmeye bırakıyoruz. Bu düşmeyle yerin altına enerji gönderiyoruz. Enerjiyi kaydederek, yer altındaki tabaka kalınlıklarını görmeye çalışıyoruz. Burada fay söz konusu ise bin metre derinliğe kadar bunu iki boyutlu olarak göreceğiz."

"MTA'NIN DİRİ FAY HARİTASI YAKINLARDA BİTİYOR"

Jeofizik mühendisi Yard.Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu ise 2007 yılında depremi önceden belirleme çalışmalarına başladıklarını dile getirdi. Bursa ve çevresini etkileyen 1855 yılında meydana gelen 2 depremden yola çıkarak fayın yerini belirleme çalışmasına başladıklarını aktaran Gündoğdu, "MTA'nın diri fay haritası bu yakınlarda bitiyor. Bu tarafta ne olduğunu bilmiyoruz. yaklaşık bin metreye kadar ulaşacağımızı düşünüyorum. Yaklaşık bin metreden yansıma alıp fayın varlığını- yokluğunu belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 14:35
  1. bursa nilüfer
  2. fay hattı
  3. anadolu üniversitesi
  4. doğa hareketleri
  5. Oğuz Gündoğdu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatay'da tedavi edilen kaplumbağalar denize bırakıldı
    1. Hatay'da tedavi edilen kaplumbağalar..
    2. Rusya, Suriye'deki üssüne onu kurdu
    3. Başkan Kale sözünü tuttu
    4. 7 Ağustos'ta Türkiye'den görülmeye..
    5. Bursa’da çalışmalar başladı… Aranıyor!
    6. Polise kafa atan şahıs gözaltına alındı
    7. Başkan Gürlesin, çalışmalarını anlattı
    8. Şanlıurfa’da iş kazası: 2 yaralı
    9. Quaresma sağlık kontrolünden geçti
    10. 700 balya saman kül oldu
    11. Çin harekete geçti! O ülkeye..
    12. İki üniversite mezunu engelli..
    13. Şiddetli çatışma! İmha edildiler...
    14. Bileği bükülmeyen şampiyonlar..
    15. Dünya beklenenden daha fazla ısınacak
    16. Büyükşehirden sokak hayvanları için..
    17. Dursun Özbek’ten Lucescu çıkarması
    18. Dolandırıcı ile yaşlı kadının telefon..
    19. Hastane otoparkı asfaltlandı
    20. Atıyye: Katar'ın diyaloğa açık olması..
    ABD'den yaptırım kararı
    ABD'den yaptırım kararı
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var