Bursa’da çalışmalar başladı… Aranıyor!

Bursa'da 7 ilçeden geçtiği varsayılan fay hattının tam olarak tespiti için, Nilüfer Belediyesi, Anadolu Üniversitesi ve Doğa Hareketleri Araştırma Derneği, Nilüfer ilçesi Ürünlü Mahallesi'nde fay hattı arama çalışmalarına başladı. Ürünlü Mevkii ve 4 kilometre çevresinde çalışmaya yapan 9 kişilik ekip, Ağustos ayı boyunca bölgede fay olup olmadığını araştıracak. Ekip şefi AÜ Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Yard.Doç.Dr. Muammer Tün, bölgede 1855 yılında 2 büyük depremin meydana geldiğini hatırlattı. Bu fayın varlığının gözlemsel olarak tespit edilmesinin mümkün olmadığını belirten Tün, uluslararası literatürde geçerli yöntemle çalışma gerçekleştireceklerini kaydetti. Başlattıkları fay arama çalışmasının bir ay süreceğini belirten Yard.Doç.Dr.Muammer Tün, şöyle dedi:

"Her şeyden önce 'fay var mı ?' bunu göreceğiz. Umuyoruz ki bu fay çıkmaz. geçmişteki raporlar, ve depremlerin sahada meydana getirdiği yapısal hasarlar, bu bölgede bir fayın varlığını gösteriyor. 4x4 arazi aracı üzerine monte edilmiş 500 kilogramlık bir kütle var. Bunu 2 metre yükseklikten serbest düşmeye bırakıyoruz. Bu düşmeyle yerin altına enerji gönderiyoruz. Enerjiyi kaydederek, yer altındaki tabaka kalınlıklarını görmeye çalışıyoruz. Burada fay söz konusu ise bin metre derinliğe kadar bunu iki boyutlu olarak göreceğiz."

"MTA'NIN DİRİ FAY HARİTASI YAKINLARDA BİTİYOR"

Jeofizik mühendisi Yard.Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu ise 2007 yılında depremi önceden belirleme çalışmalarına başladıklarını dile getirdi. Bursa ve çevresini etkileyen 1855 yılında meydana gelen 2 depremden yola çıkarak fayın yerini belirleme çalışmasına başladıklarını aktaran Gündoğdu, "MTA'nın diri fay haritası bu yakınlarda bitiyor. Bu tarafta ne olduğunu bilmiyoruz. yaklaşık bin metreye kadar ulaşacağımızı düşünüyorum. Yaklaşık bin metreden yansıma alıp fayın varlığını- yokluğunu belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.