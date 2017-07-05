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Bursa'da çaldığı araç yolda kalınca iple çekti

Bursa’da çaldığı araç yolda kalan hırsız çareyi iple çekmekte buldu. O anlar ise güvenlik kameralarına takıldı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:51
Bursa'da çaldığı araç yolda kalınca iple çekti

Önce kamyonet daha sonra Otomobil hırsızlığı yapan Erdal D.  çaldığı araçlarla çeşitli işyerlerini soydu.

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde Melike G.’ye ait 16 SSG 52 plakalı kamyoneti çalan hırsız, araca yakıt aldı. Yakıtı biten aracı bırakan Erdal D. daha sonra Süleyman İ.’ye ait iş yerinin camını kırarak Süleyman İ.’ye ait 41 K 5105 plakalı aracın anahtarını çaldı. Aracı olduğu yerden alan Erdal D., bir işyerinden tesisat kablolarını çaldı.

Daha sonra hırsızlık için gittiği mahallede araç bozulunca çevredekilerden yardım isteyen ve istediğini bulamayan Erdal D. çareyi aracı iple çekmekte buldu. O anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Olaydan şüphelenen mahalleli hırsız olduğunu fark edince kaçarak uzaklaşan Erdal D. polis ekiplerinin kırk civarı güvenlik kamerası görüntüsü izlemesi sonucu tespit edildi. Daha önceden de benzer suçlardan dosyası bulunan Erdal D. Otosansit sitesinde Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak mahkemeye çıkarıldı. Şüpheli işlediği suçlardan dolayı cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:51
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