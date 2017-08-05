Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bursa'da bu hırsızlar 'yok artık' dedirtti

Bursa'da 10’a yakın hırsızlık olayına karıştıkları öne sürülen 20 yaşındaki Hıdır A. ve Faruk Ç'nin son hırsızlığı "bu kadar da olmaz" dedirtti.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 11:09
Bursa'da bu hırsızlar 'yok artık' dedirtti

Bursa’da daha önce otomobil ve motosiklet hırsızlığı suçları dahil olmak üzere 10’a yakın hırsızlık olayına karıştıkları öne sürülen 20 yaşındaki Hıdır A. ve Faruk Ç'nin son hırsızlığı "bu kadar da olmaz" dedirtti. İki şüpheli, kiraladıkları vinçle merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bulunan bir prefabrik evi yaklaşık 20 dakikada vince yükleyerek çaldı. 7 yıldır aynı yerinde duran prefabrik evinin yerinde olmadığını gören Tahir Ali Uçan ise şaşkınlığa uğrayarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çaldıkları prefabrik evde gözaltına alındılar

Çevredeki güvenlik kameraları inceleyen Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma ekipleri, şüphelileri evi çaldıktan sonra boş araziye yerleştirdikleri prefabrik evde gözaltına aldı. İki şüphelinin aynı yöntemle 10'a yakın hırsızlık olayı gerçekleştirdiği de belirlendi.

Şüpheliler serbest bırakıldı

Hıdır A. ve Faruk Ç'nin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde ise özel bir şirkete ait vincin, yerinden söktüğü prefabrik evi dorsesinde götürdüğü ve iki şüphelinin de aracın ön koltuğunda oturduğu görüldü. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli merciler tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

“Şaşırdım, şoke oldum”

7 yıldır aynı yerinde duran prefabrik evinin yerinde olmadığını gördüğünde polise başvurduğunu ifade eden Tahir Ali Uçan, “Pazartesi sabahı saat 07.00 gibi buradan geçerken evin olmadığını fark ettim. Polis merkezine gittim. Polis arkadaşlarla beraber benzin istasyonunun kameralarını kontrole geldik. Bu cebine alıp götürebileceğin bir şey değil ki. 3-4 tonluk bir ev. Yaklaşık 7 yıl önce yaptırmıştım. Bu cesaret ve korkunç bir şey. İnsanda bu cesaret olur mu? Tanımadığın bir insanın evini alıp götürüyorsunuz. Ben de şaşırdım, şoke oldum. 3-4 ton ağırlığı var. Kamera görüntülerine göre bu evin alınıp götürülmesi 20-25 dakikada oluyor” dedi.

“Bundan sonra önlemimizi alacağız”

Yaşadıkları bu olaydan sonra önlemlerini alacaklarını ifade eden Tahir Ali Uçan’ın çalışma arkadaşı Serhat Güntay da, “İnsan şaşırıyor, üzülüyor. Burada uzun zamandan beri duran ev çalınıyor. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadık. Biz de bundan sonra önlemimizi alacağız. Buraya alarm, kamera koyacağız” diye konuştu. 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 11:09
  1. hırsızlık
  2. Bursa
  3. Vinç
  4. prefabrik ev
  5. YAŞAM Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş, Samsun’a gitti
    1. Beşiktaş, Samsun’a gitti
    2. Adana’da sezonun ilk salçalık biber..
    3. Asansörde mahsur kalan aileyi itfaiye..
    4. Erdoğan'dan Diyanet'e eleştiri: Geç..
    5. Samsun’da tır otomobile çarptı: 4 yaralı
    6. 10 ayda, 240 bin 286 metrekare parke..
    7. Olba Antik Kenti’nden kazı çalışmaları..
    8. Eskişehirspor yeni sezon için..
    9. Bir ayakkabı için 90 kişi emek sarf..
    10. Diyarbakır kavruluyor
    11. Terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele..
    12. Traktörün altında kalan çiftçi..
    13. Darp edilmekten bayılma numarasıyla..
    14. İbadi'den ''Haşdi Şabi'' açıklaması
    15. Ördeğin hazin sonu biraz ağır olmuş!
    16. Önemli karar! Komuta merkezini..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet'e..
    18. Irak Başbakanı İbadi'den "Haşdi Şabi"..
    19. Hüseyin Gülerce Fatih Altaylı'nın..
    20. İngiltere'de 6 yıl önce isyana yol..
    15 Temmuz'da sela okunması fikri bakın kiminmiş?
    15 Temmuz'da sela okunması fikri bakın kiminmiş?
    Celal Güngör'den tuhaf yorum: Türkiye'nin yaşayabileceğini sanmıyorum
    Celal Güngör'den tuhaf yorum: Türkiye'nin yaşayabileceğini sanmıyorum
    Abdullah Gül'den sürpriz ziyaret
    Abdullah Gül'den sürpriz ziyaret
    Güne kötü haberle başladık! Ölü ve yaralılar var
    Güne kötü haberle başladık! Ölü ve yaralılar var