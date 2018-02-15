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Bursa'da belediye otobüsü ile kamyonet çarpıştı

Nilüfer ilçesinde, belediyeye ait toplu taşıma  otobüsü ile pikap tipi kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi öldü, iki kişi  yaralandı.

15 Şubat 2018 Perşembe 08:14
Bursa'da belediye otobüsü ile kamyonet çarpıştı

Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi'nden  Hasanağa TOKİ Konutlarına giden Seyithan Çınar idaresindeki 16 JJK 27 plakalı  belediye otobüsü ile karşı yönden gelen Hasan Hüseyin Yalçın'ın kullandığı 16 GJ  218 plakalı kamyonet, Hasanağa TOKİ Yolu'nda çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonetin ön kısmındaki yolcu  koltuğunda oturan Ali Vurgun'un (55) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada  yaralanan kamyonet sürücüsü Yalçın ve otobüste bulunan Ömer Sefa Temurçin (20)  ise 112 Acil Servis ekiplerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine  kaldırıldı.

Ali Vurgun'un cesedi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin  ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların çekicilerle  kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otobüs şoförü ifadesi  alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 08:14
  1. Bursa

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