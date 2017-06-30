Bursa’da asfalt eridi

Orhangazi-İznik kara yolunun Boyalıca mevkiinde termometrelerin hava sıcaklığını 40 derece olarak gösterdiği saatlerde asfalt güneşe dayanamayıp eridi. Bu durum karşısında sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Bilhassa 2 kilometre uzunluğunda mezarlık yolunda asfalt adeta mum gibi eridi. Vatandaşlar serinlemek için İznik gölü sahiline akın etti.