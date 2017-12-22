Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bursa'da annesini boğan genç: Neden öldürdüğümü hatırlamıyorum

Bursa'da, annesi Nevin Sevinç’i (55) boğarak, öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Aykut Sevinç (24), çıktığı ilk duruşmada "Annemi öldürdüğüm için pişmanım ama onu neden öldürdüğümü hatırlamıyorum" dedi.

22 Aralık 2017 Cuma 11:45
Bursa'da annesini boğan genç: Neden öldürdüğümü hatırlamıyorum

Olay, geçen nisan ayında, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Sakarya Sokak'ta meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Aykut Sevinç, annesi Nevin Sevinç ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aykut Sevinç, eline geçirdiği örtü ve yastıkla annesini boğarak, öldürdü. Daha sonra evden çıkıp, "Annemi öldürdüm" diye bağıran Sevinç, o sırada sokaktan geçen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Eve giren polisler, Nevin Sevinç'in cansız bedenini buldu. Aykut Sevinç, emniyetteki ilk ifadesinde, kız arkadaşıyla ilişkisini onaylamadığı için annesiyle tartıştığını ileri sürerek, "Rüyamda annemi öldürmem gerektiğine dair işaret almıştım. Ben de öldürdüm" dedi. 'Uyuşturucu kullanmak' ve 'adam yaralamak' suçlarından sabıkası bulunan, bir süre önce de cezaevinden çıkan Sevinç, sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine konuldu.

"BÜYÜ YAPTIĞINI ZANNEDİYORUM"

Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, hakkında ‘yakın akrabayı öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Aykut Sevinç’in yargılanmasına başlandı. Duruşmada annesini neden öldürdüğünü hatırladığını öne süren Sevinç, "Ben annem ile birlikte yaşıyordum. O gün evimize genç bir kadın geldi. O sırada arkadaşım Ufuk ile oturuyorduk, annem de evdeydi. Kadın, bizimle sohbet etti. Bu sırada anlayamadığım bir şeylerle uğraştı. Büyü yaptığını zannediyorum. Daha sonra kadın da Ufuk da gitti. O akşam ne yaptığımı bilemez bir haldeydim. Gece yarısı da annemi öldürdüm. Çok pişmanım; ama annemi neden öldürdüğümü hatırlamıyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanık Aykut Sevinç’i, akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi ile 4'üncü İhtisas Dairesi’ne sevk etti. Duruşma, ertelendi.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 11:45
  1. bursa
  2. Nevin Sevinç
  3. Aykut Sevinç
  4. anne
  5. cinayet
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uludağ'da 6 dağcı kayboldu
    1. Uludağ'da 6 dağcı kayboldu
    2. Binlerce aileye müjde
    3. Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini..
    4. ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena..
    5. Hindistan ve Pakistan ordusu arasında..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tümen..
    7. Pensilvanya dediler Umre çıktı
    8. Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini..
    9. Gazişehir Gaziantep sahasında Çaykur..
    10. ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı
    11. İstanbulspor sahasında Elazığspor'a..
    12. Lider, Adana'da yara aldı
    13. Mescid- Aksa'da gözaltına alınan..
    14. İsrail'de gözaltına alınan Türk..
    15. Ünlü piyanist Blet’den İsrail’i boykot..
    16. Flaş 'bitcoin' iddiası: Bir gecede...
    17. Süper Lig'de muhteşem Kudüs koreografisi
    18. Pamuk şeker kavgası kanlı bitti: 2..
    19. İstanbul Öğretmen Akademisi için..
    20. Hayalinizdeki bölüm hangi puan türünde?
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
    CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
    Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi
    Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi