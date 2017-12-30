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Bursa’da aciller çocuklarla doldu taştı

Bursa’da ani hava değişimi çocukları hasta etti. Yeterli imkanlarla hizmet vermeyen Çocuk Hastaneleri'nin acilleri ise dolup taşıyor.

30 Aralık 2017 Cumartesi 12:21
Bursa’da aciller çocuklarla doldu taştı

Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Dörtçelik Çocuk Hastanesi'nin acil servisinde yaşanan yoğunluk vatandaşların tepkisine sebep oluyor.

Akşam saatlerinde 300-400 kişinin sıra beklediği çocuk hastanesindeki aileler “Bursa’da çocuk hastanesi yetersiz” yorumunu yaptılar.

Bir saatten fazla sıra beklediğini belirten bir vatandaş, “200 kişiden fazla sıra var. Allah hastaları buraya düşürmesin. Hasta olmayıp, hastanelerde hasta olanlar da var. Bu civarda yoğun bir hasta trafiği var. Başka hastanede olmadığı için yoğunluk olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Bir diğer vatandaş ise hastanede 400 kişi sıra olduğunu belirterek, “Bize ne zaman sıra geleceğini bilmiyorum” dedi.

Aynı durumun Dörtçelik Çocuk Hastanesi'nde de yaşanması dikkat çekerken, yetkililer ise acil olmayan başvuruların polikliniklere yapılması gerektiğini, başvuran hastaların büyük kısmının da bu durumda olduğunu ifade ettiler  

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 12:21
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