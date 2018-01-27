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Bursa'da 500 bin liralık dövizi yatırmak için bankaya girerken kapkaça uğradı

Bursa'da tekstilci bir iş adamı parasını yatırmak üzere geldiği bankanın önünde bir kişi tarafından kapkaça uğradı. Koşarak kaçan şüphelinin çaldığı paranın yaklaşık 500 bin lira olduğu öğrenildi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 09:48
Bursa'da 500 bin liralık dövizi yatırmak için bankaya girerken kapkaça uğradı

Bursa'da bir iş adamının elindeki 500 bin lira değerinde döviz bulunan poşet, banka girişinde kapkaç yöntemiyle çalındı.
Alınan bilgiye göre, tekstil işiyle uğraştığı öğrenilen iş adamı Erkan Tüzemen'in (41), elinde tuttuğu içerisinde döviz bulunan poşet, parayı yatırmak üzere geldiği merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki bir banka önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

Koşarak olay yerinden uzaklaşan şüpheli, bir otomobile binip izini kaybettirdi. Kameralar saniye saniye kaydetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, aracın yakalanması için çalışma başlattı. İş adamı Tüzemen, olay yerinde polislere, poşette 500 bin lira değerinde döviz bulunduğunu söyledi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Tüzemen'in arkasından gelen zanlı, elinden poşeti kapkaç yöntemiyle alıyor, bu sırada çevredekiler şüpheliyi durdurmaya çalışıyor. Bir ara yere düşen zanlı koşarak siyah araca binip olay yerinden uzaklaşıyor.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 09:48
  1. bursa
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  3. hırsızlık
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