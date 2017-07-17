Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bursa'da 5 hektar ormanlık alan yandı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 03:38
Bursa'da 5 hektar ormanlık alan yandı

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Dağgüney Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir bölgeyi kapladı.

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 4 helikopter, 4 arazöz, 10 itfaiye aracı ve 3 kepçe sevk edildi. Yaklaşık 80 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın, iki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmasının sürdüğü yangında 5 hektara yakın ormanlık alan zarar gördü.

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 03:38
  1. Bursa'da 5 hektar ormanlık alan yandı
  2. bursa
  3. orhaneli
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa'da 5 hektar ormanlık alan yandı
    1. Bursa'da 5 hektar ormanlık alan yandı
    2. İncirlik'ten zalim ABD'ye öyle sözler..
    3. Kahraman pilot motorları kapattı,..
    4. Öğle yemeğini birlikte yediği hainler..
    5. İran'dan ABD vatandaşına 10 yıl hapis
    6. 15 Yaşında idam ile yargılandı, 15..
    7. CHP'li başkandan şehit öğretmen için..
    8. PYD'li teröristlerden kan donduran..
    9. Yılanları çıkarmak için kuyuya 21 ton..
    10. Şehitlerimize Kur'an okunmasını..
    11. 15 Temmuz şehitleri Kolombiya ve..
    12. Belediye başkanı şehit kardeşinin..
    13. Kırkpınar Güreşleri Ağalık İhalesi'nde..
    14. Anadolu Otoyolu'ndaki bakım..
    15. Bitlis’te ‘Demokrasi’ nöbeti
    16. Yasemin Can 5 binde de zirveyi bırakmadı
    17. Manisa’da mehter eşliğinde demokrasi..
    18. Nevşehir’de Esat Kabaktepe kahramanlık..
    19. Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1..
    20. Galatasaray, Östersunds FK maçı..
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    Elif Akçit yaşamını yitirdi
    Elif Akçit yaşamını yitirdi
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı
    Paranızı mutlaka alın! Başvurmayanın hakkı yanacak
    Paranızı mutlaka alın! Başvurmayanın hakkı yanacak