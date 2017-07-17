Bursa'da 5 hektar ormanlık alan yandı
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü.17 Temmuz 2017 Pazartesi 03:38
Bursa'nın Orhaneli ilçesi Dağgüney Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir bölgeyi kapladı.
2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 4 helikopter, 4 arazöz, 10 itfaiye aracı ve 3 kepçe sevk edildi. Yaklaşık 80 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın, iki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışmasının sürdüğü yangında 5 hektara yakın ormanlık alan zarar gördü.