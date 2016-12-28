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Bursa'da 4.6 kilogram esrar ele geçirildi!

Bursa'da narkotik şube ekipleri yaptıkları operasyonla takside sevkiyatı yapılan 4.6 kilogram ağırlığında esrar maddesi ele geçirdi.

Bursa'da 4.6 kilogram esrar ele geçirildi!
Eklenme: 28 Aralık 2016, 10:05
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Bursa'da uygulama noktasından geçen taksiyi durduran narkotik ekipleri operasyonda satışa götürülen 4,6 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Yolu uygulama noktasından geçen ticari taksiyi durdurdu. Ticari takside yapılan aramada 4 bin 600 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ticari takside bulunan D.B. ile A.S. gözaltına alındı.

Merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahalellesi’nde narkotik ekipleri durumundan şüphelendikleri M.C.’nin üst aramasında ise 20 gram esrar maddesi ele geçirdi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

 
EtiketlerBursaBursa Emniyet MüdürlüğüUyuşturucu operasyonu
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