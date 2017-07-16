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Bursa’da 4 helikopterle müdahale edilen orman yangını kontrol altına alındı

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde nasıl çıktığı bilinmeyen orman yangını 3 saatte kontrol altına alındı.

16 Temmuz 2017 Pazar 23:11
Bursa’da 4 helikopterle müdahale edilen orman yangını kontrol altına alındı

Yangın, Bursa’nın Orhaneli ilçesi Dağgüney Mahallesi krom maden ocakları mevkiinde meydana geldi. Saat 16.30 sıralarında çıktığı tahmin edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine 4 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankı, 3 kepçe, 2 Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi sevk edildi. 5 hektarlık alanın kül olduğu orman yangını, 80 kişiden oluşan vatandaş ve itfaiye erleriyle 3 saatte kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 23:11
  1. Bursa
  2. Orhaneli
  3. Yangın
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