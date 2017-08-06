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Bursa'da 30 kilogram esrar ele geçirildi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'nde jandarma ekipleri tarafından 30 kilogram esrar ele geçirildi.

06 Ağustos 2017 Pazar 11:14
Bursa'da 30 kilogram esrar ele geçirildi

Mustafakemalpaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece saatlerinde Karaoğlan Mahallesi Setboyu Mevkisinde devriye görevi yaparken, boş bir arazide kurutulmaya bırakılmış hintkenevirlerini fark etti. Araziye giren ekipler 189 kök hintkeneviri ve 30 kilogram kubar esrar ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 155 bin lira olduğu bildirildi.

Jandarma ekipleri, uyuşturucu maddenin kime ait olduğu ve kim tarafından bırakıldığını tespit etmek için geniş çaplı soruşturma başlattı. 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 11:14
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  2. Mustafakemalpaşa
  3. esrar
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