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Bursa’da 26 iş yerine kaçak sigara baskını yapıldı

Bursa’da yapılan aramalarda 6 bin 800 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 165 kilo satışa hazır kaçak tütün ele geçirildi.

26 Ekim 2017 Perşembe 11:14
Bursa’da 26 iş yerine kaçak sigara baskını yapıldı

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gemlik genelinde kaçak tütüne yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. İlçenin farklı noktalarında, ilçe emniyet müdürlüğü birimlerinin incelemeleri, gelen ihbarlar ve araştırmalar ile başlayan çalışmalarda, kaçak tütün ve sigara ticareti yapan iş yerleri tespit edildi. Bir süre devam eden takip sonrasında, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, eş zamanlı operasyon için Gemlik’in farklı caddelerinde görev aldı.

Uzun süredir takip ve ihbarların ardından yapılan operasyonlar, birkaç saat gibi bir sürede tamamlandı. 26 farklı iş yerine yapılan baskında 6 bin 800 paket kaçak sigara, 165 kilo kaçak tütün ele geçirildi. İş yeri sahipleri ile alakalı da işlem başlatıldı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 11:14
  1. Bursa
  2. kaçak sigara
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