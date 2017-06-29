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Bursa savunma ve havacılıkta da iddialı

Bursa'da savunma ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların ihracatı, bu yılın ilk 5 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat artış kaydetti.

29 Haziran 2017 Perşembe 14:07
Bursa savunma ve havacılıkta da iddialı

Bursa'da savunma ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların ihracatı, bu yılın ilk 5 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat artış kaydetti.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) bu yılın ocak-mayıs dönemine ilişkin verileri, Bursa'nın savunma ve havacılık sektörlerinde ihracatını önemli ölçüde artırdığını, söz konusu dönemde yaklaşık 5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini gösterdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomotiv ve makine sektörlerinde önemli bir tecrübeye sahip olan kentin stratejik sektörlerdeki performansının da her geçen gün arttığını söyledi.

Türkiye'nin büyüme yolculuğunda lider kentlerin başında gelen Bursa'nın, savunma ve havacılık sektörlerinde giderek güçlendiğini dile getiren Burkay, TİM verilerine göre 5 ayda kentten bu alanda yapılan ihracatın yaklaşık 3 kat artarak 4,9 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Burkay, Bursa'nın otomotiv, tekstil, makine ve kimya gibi stratejik sektörlerde geçmişten gelen büyük bir tecrübeye sahip olduğunu, sanayi ve üretimdeki bu tecrübenin mutlaka farklı sektörlere de entegre edilmesi gerektiğini ifade etti.

"Yüzyılın kaderini belirleyecek alanlarda da Bursa söz sahibi olacak." diyen Burkay, Bursa'nın, ulusal savunma sanayisinin hali hazırda yüzde 75'ni karşılayabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.

İbrahim Burkay, "Başta uzay, havacılık ve savunma olmak üzere ileri teknoloji gerektiren tüm sektörlerimizde harekete geçirdiğimiz firmalarımızla Bursa'nın teknoloji üssü olmasını amaçlıyoruz. Bu kapsamda kısa bir süre içinde temelini atacağımız Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezimizi kente kazandıracağız." dedi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 14:07
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