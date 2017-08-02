Bursa polisinden zehir tacirlerine operasyon

Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçe Emniyet müdürlükleri ile temmuz ayı içerisinde uyuşturucu satanlara, nakledenlere ve satın alanlara 304 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlar kapsamında 500 gram esrar, 1 kilo 101 gram bonzai, 4 kilo 234 gram metamfetamin, 2 bin 173 adet ecstasy tablet, 163 kök kenevir, 26 gram kokain ele geçirildi.

Toplam 427 şüpheli hakkında işlem yapan Bursa polisi 58 şahsa ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan, 321 şüpheliye ise ‘Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve ya bulundurmak’ suçundan cezai işlem uygulandı.

Adli makamlar sevk edilen şüphelilerden 60’ı tutuklandı.