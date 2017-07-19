Bursa ovasında dolunun verdiği zarar gün yüzüne çıktı

Bursa karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde Sabah saatlerinde etkili olan dolu yağışı, tarlalardaki mahsullere zarar verdi. Yarım saat yağan dolu sebebiyle tarlalarda bulunan 400 bin ton karpuz, kavun, domates ve biber telef oldu.

Bir yıl boyunca emek verdikleri ürünlerini hasat etmek için bekleyen ve tek geçim kaynakları tarlalarındaki mahsulleri olan üreticiler devletten yardım bekliyor.

İhlas haber Ajansı'nın haberine göre, borç içinde olduklarını belirten Mustafakemalpaşa'nın Kumkadı köyü sakinleri, "Devletimiz İstanbul'da yaşanan yağış sonrası zarar görenlere yardım edeceğini açıkladı. Biz de yağış sonrası tarlalarımızda oluşan zararın devletimiz tarafından karşılanmasını istiyoruz" açıklamalarında bulundu.

Borç içinde olduklarını belirten meyve sebze üreticileri devletin oluşan zararı karşılamaması durumunda sıkıntı yaşayacaklarını ifade etti.

"BİN 350 ÇİFTÇİMİZ MAĞDUR OLDU"

Bursa Valisi İzzettin Küçük, sağanak ve dolu nedeniyle Mustafakemalpaşa ilçesinde 76 bin, Karacabey'de ise 18 bin dönüm arazideki tarım ürünlerinin zarar gördüğünü bildirdi.

Küçük, bölgedeki tarım ürünlerinde ciddi zararın olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Mustafakemalpaşa ilçesinde 76 bin, Karacabey'de ise 18 bin dönüm arazideki ürünler zarar gördü. İki ilçedeki yaklaşık bin 350 çiftçimiz mağdur oldu. Bu arazilerde domates, biber, kavun, karpuz ve kabak gibi ürünler ekiliydi. Hasar tespit çalışmalarını kısa sürede tamamlayıp Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına gönderdik. Hasar, toplam varlığın yüzde 40'ını aştığı zaman Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının alacağı kararla çiftçinin mağduriyetinin giderilmesi söz konusu. Çiftçilerimize geçmiş olsun"

TARSİM GENEL MÜDÜRÜ OVADA İNCELEMELERDE BULUNDU

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. (TARSİM) Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu ile Genel Müdür Yardımcısı Zeki Karakurt Karacabey'de etkili olan dolu yağışı sonrası zarar gören tarlalarda incelemelerde bulundu. Karacabey'e bağlı Bakırköy Mahallesi'nde zarar gören tarlalarda büyük hasar oluştuğunu ifade eden TARSİM Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, şöyle dedi:

"Karacabey ve Mustafakemalpaşa'da yoğun etkilenme söz konusu. Gördüğümüz kadarıyla da ciddi hasar var. TARSİM sigortası olan üreticilerimize hemen hasarlarını belirlemelerini istedik. Bugünden itibaren de eksperlerimiz hasar tespit çalışmalarını yapacaklar. Üreticilerimize hiçbir mağduriyet yaşatmadan çok hızlı bir şekilde işlemlerini tamamlayarak, ödemelerini de gerçekleştireceğiz. Ama gördüğümüz kadarıyla hasarın boyutu gerçekten çok büyük. Tarlalarda ürünlerin bir çoğu yüzde 100'e yakını hasar görmüş durumda"

Mevcut mevzuat gereği üreticilerin mutlaka poliçe düzenlenebilmesi için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydının bulunması gerektiğini söyleyen Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, "ÇKS kaydı açılmamış ise ne yazık ki onlara TARSİM sigortası yapamıyoruz. Çünkü bu devlet destekli bir model. Pirim desteği de devlet tarafından yapılıyor. Devlet desteği olabilmesi içinde ÇKS şartı aranıyor. Biliyorsunuz diğer desteklemelerde de ÇKS kaydı gerekiyor. ÇKS kaydı olmazsa TARSİM poliçesi düzenlenemiyor" ifadelerini kullandı.