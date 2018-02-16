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Bursa merkezli 4 ilde 'kaçak silah' operasyonu: 64 kişi gözaltına alındı

4 ilde, 350 polisin katılımıyla düzenlenen "kaçak silah" operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 5'i tutuklandı

16 Şubat 2018 Cuma 08:53
Bursa merkezli 4 ilde 'kaçak silah' operasyonu: 64 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 61 şüpheliden 51'i işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Diğer zanlılar M.B, S.B, Y.B, A.O.T, S.S, A.S.N, H.Y, Ö.C.G, H.Ö. ve A.A. ise İnegöl Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı kişilerin ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yaptıkları iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

4 ay süren takibin ardından Ankara, Sakarya, Bilecik ile Bursa'nın Karacabey, İnegöl, Orhangazi, Keles, Orhaneli, Harmancık, Yenişehir, Gemlik ve İznik ilçelerindeki 74 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 61 kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlılara ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 39 ruhsatsız tabanca, 28 av tüfeği, 48 kurusıkı tabanca, 7 bin farklı çaplarda fişek, operasyonel çelik yelek, kurusıkı tabancaların namlusunu açmak için torna makinesi ve silah ticaretinden elde edildiği belirlenen 30 bin lira ele geçirilmişti.

Söz konusu silahların Güneydoğu Anadolu illerinden getirilerek Bursa'da piyasaya sürülmek istendiği belirtilmişti.

Haber Tarihi: 16 Şubat 2018 Cuma 08:53
  1. Bursa
  2. kaçak silah
  3. operasyon
  4. gözaltı

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