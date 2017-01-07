Bursa-İzmir karayolunun ulaşıma kapanması

İzmir yönüne giden ve yolun kapalı olması nedeniyle karayolunda uzun araç kuyrukları oluşturan araçların bekleyişi sürüyor.



Mahsur kalan araçlardaki sürücüler ile vatandaşlara Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılayı ve Karacabey Kaymakamlığınca gönderilen yiyecek paketlerinin dağıtımı, AKUT, AFAD, NAK, Türk Kızılayı ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılıyor.



Karayolunda kayan araçların yoldan çekilmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor. İzmir yönüne gidecek araçlar 32. kilometredeki Karacaoba mevkisinden Bursa'ya döndürülüyor.



İstanbul'dan İzmir'e eşya taşıyan tırın sürücüsü Hamdi Yıldız, sabah saat 10.00'dan beri bulunduğu bölgede kontağı kapatarak beklediğini söyledi.



Biran önce yolun açılmasını dilediğini vurgulayan Yıldız, "İnşallah yol kısa sürede açılır ve gitmek istediğimiz yere gideriz." dedi.



