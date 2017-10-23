Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti
İstifası beklenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, istifasını açıkladı.23 Ekim 2017 Pazartesi 16:36
İstifası beklenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe merkez Yıldırım İlçesi'ne bağlı Bağlaraltı Siteler Köprüsü'nün açılış törenine katıldı. Açılış törenin ardından belediye başkanı Altepe istifasını basın mensuplarıyla paylaştı.
Altepe şunları söyledi:
"Son günlerdeki gelişmeler, Bursa’nın değil Türkiye’nin gündemi oldu. Bununla ilgili de birkaç cümle söylemek istiyorum. Şu anda da görüldüğü gibi, burada da yaşadığımız gibi bursa ve bursalı hemşerilerimize hizmet etmek, dert ve sıkıntılarını çözmek, bursa’ya eserler bırakmak yolunda gece gündüz çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bu işi de adeta bizler ibadet olarak yerine getiriyoruz. Ve bunu yaparken de herkese, şehrin gelişmelerine katkı sağlamak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bursalı hemşerilerimiz arasında ayrım yapmamaya gayret ediyorum. bu konuda mahcup olmamak amacıyla, bursalı bir kişi için en önemli konu bu. Dedikodu ve şüphe oluşturacak tüm işlerden kaçındık. Kimseye menfaat ve haksız kazanç temin etmedik, bunlara da dikkat ettik. bizler de dedikoduya vesile olmaması amacıyla belediye başkanı görevine başlayınca tüm işyerlerimi kapattım. Ve belediye başkanı olarak hizmet ettim. Bursa ile yatıp kalktık, herkesin fikrini aldık, yeter ki katkı sağlasınlar. Tüm bursa dinamikleriyle birlikte, kent konseyi ve eski belediye başkanlarımızla herkesle el ele çalıştık. Tüm kurum kuruluşlarla da başta belediyelerimiz olmak üzere, parti teşkilatlarımızla örnek bir uyum sergiledik. Bunların sonucunda güzel bursamıza binlerce eser kazandırdık.
YOLSUZLUKLA SUÇLANMADIK
Her girdiğimiz seçimlerden de zaferle çıktık. En son 16 nisan referandumunda da 6 büyük şehirde de yüzde 50’nin üzerinde oy alma başarısını gösterdik. Yolsuzluk, tembellik ve istismarla hiç suçlanmadık. Bursa halkı karşısında güven oranımız ve puanımız hiç düşmedi. Her zaman için güvenimizi koruduk.
GÖREVİMİZİ ŞEREFİMİZLE YAPTIK
Fakat son günlerde özellikle bizimi için çok değerli olan, gözbebeğimiz AK Parti’nin yönetimi tarafından ülke genelinde başlatılan yeniden yapılanma, değişim ve dönüşüm projesi adı altında bir eylem başlatıldı. Duyuruldu ki Bursa da bu uygulamanın içinde yer alıyor. 39 yıllık siyasi hayatımızda, buradaki tüm bağımlılığımız Milli Selamet, Refah, Fazilet ve AK Parti olarak devam etti. Görevlerimizi şerefimizle yapmış olduk. Başka hiçbir camiayla da bağımız bulunmamakta. Böyle bir teşkilat terbiyesi ve tecrübesi olan ömrünü bu davaya adamış biri olarak, hem siyasi görevlerde hem de belediye görevlerinde hep hizmet hep işbirliği konusunda adımlar attım. İbadet olarak gördüğüm bu yolda kavgadan yana hiç olmadım, muhalefette 10 yıl eski belediye başkanlarıyla da yaşadık. Kent kültürünü de ortaya koyduk.
LİDERİMİZLE TERS DÜŞMEYECEĞİZ
Partimiz ve liderimizle ters düşmeyeceğiz, hasar da vermeyeceğiz. Bize yakışanı yapacağız. Kriz ortamı oluşturmaya da yanaşmayacağız. Bu şartlarda da ülkeme hizmet imkanının kalmadığı ortadadır. Ben de belediye başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Alnımız ak, başımızda dik. Özellikle bizi değerli oylarıyla seçen partili veya partisiz bizden hizmet bekleyen tüm Bursalı hemşerilerimin anlayışla karşılayacağını biliyorum. "
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Derya 11 sa önce Ete para vermeyin tabi, iyi olmuş. ikra13 sa önce Koltuk emanettir zaten..halk haric kimsenin tapulu mali degildir..koltuga yapismayacaksin..zamani geldiginde devretmeyi bileceksin bayragi..dava halkin nezdinde allahin ccrizasinikazanmaktir.partiden aday gosterilince iyi de,bu adaylik geri alinimca mi kotu..genclerin onu acilacak.nokta. ikra13 sa önce Hainlik yapincaya kadar ve suc islemeyinceye kadar,yada bu suclar adli mercilerce onaylanmadan,herkes kanun onunde esittir..suc islendikten sonra sucluyu koruyan,saklayan,destek cikan da suclu kadar sucludur.. Sezgin15 sa önce Bursa'ya geçenlerde gittim. İstanbul'dan beter trafiği var. Tüm trafik yogunluğu doğu batı istikametinde. Altındaki ova bomboşken nasıl olur da şimdiye kadar alternatif bir yol yapılmamış anlamıyorum. Orhan Gazi 17 sa önce seve seve gitti.buna başka ne denir. ali 17 sa önce Darısı mustafakemalpaqşa ya Abdülhamit 17 sa önce Gazetecilerin istifa edecekmisiniz soruna dün yok öyle birşey diyen yalancıbugün istifa etmiş ! Tekrar Osmanlı Devleti 209917 sa önce İstifa etmelerine tamamda sonunda bir soruşturma olmazsa yazıklar olsun Bekirbey17 sa önce İller bazında fetoye en çok destek olan belediye hangisi acaba??? Bu kadar Üniversite, okul yurt binaları, millet emlaktan peşkeş çekilen araziler. Bu yardımı yapanların hesap verdiklerine şahit oldunuz mu?Neden,?? Neden?? Alparslan107118 sa önce Fetönün enikleri istifa edenleri allayıp pulluyor,her zamanki fitne kazanına odun olup yakıyorlar kendi pis bedenlerini....Ak Parti aday seçti ve şimdide istifa ettiriyor size ne bre melunlar....Hadi kırmızıyı ikiye katlayın enikler...