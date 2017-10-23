Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti

İstifası beklenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe merkez Yıldırım İlçesi'ne bağlı Bağlaraltı Siteler Köprüsü'nün açılış törenine katıldı. Açılış törenin ardından belediye başkanı Altepe istifasını basın mensuplarıyla paylaştı.

Altepe şunları söyledi:

"Son günlerdeki gelişmeler, Bursa’nın değil Türkiye’nin gündemi oldu. Bununla ilgili de birkaç cümle söylemek istiyorum. Şu anda da görüldüğü gibi, burada da yaşadığımız gibi bursa ve bursalı hemşerilerimize hizmet etmek, dert ve sıkıntılarını çözmek, bursa’ya eserler bırakmak yolunda gece gündüz çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bu işi de adeta bizler ibadet olarak yerine getiriyoruz. Ve bunu yaparken de herkese, şehrin gelişmelerine katkı sağlamak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bursalı hemşerilerimiz arasında ayrım yapmamaya gayret ediyorum. bu konuda mahcup olmamak amacıyla, bursalı bir kişi için en önemli konu bu. Dedikodu ve şüphe oluşturacak tüm işlerden kaçındık. Kimseye menfaat ve haksız kazanç temin etmedik, bunlara da dikkat ettik. bizler de dedikoduya vesile olmaması amacıyla belediye başkanı görevine başlayınca tüm işyerlerimi kapattım. Ve belediye başkanı olarak hizmet ettim. Bursa ile yatıp kalktık, herkesin fikrini aldık, yeter ki katkı sağlasınlar. Tüm bursa dinamikleriyle birlikte, kent konseyi ve eski belediye başkanlarımızla herkesle el ele çalıştık. Tüm kurum kuruluşlarla da başta belediyelerimiz olmak üzere, parti teşkilatlarımızla örnek bir uyum sergiledik. Bunların sonucunda güzel bursamıza binlerce eser kazandırdık.

YOLSUZLUKLA SUÇLANMADIK

Her girdiğimiz seçimlerden de zaferle çıktık. En son 16 nisan referandumunda da 6 büyük şehirde de yüzde 50’nin üzerinde oy alma başarısını gösterdik. Yolsuzluk, tembellik ve istismarla hiç suçlanmadık. Bursa halkı karşısında güven oranımız ve puanımız hiç düşmedi. Her zaman için güvenimizi koruduk.

GÖREVİMİZİ ŞEREFİMİZLE YAPTIK

Fakat son günlerde özellikle bizimi için çok değerli olan, gözbebeğimiz AK Parti’nin yönetimi tarafından ülke genelinde başlatılan yeniden yapılanma, değişim ve dönüşüm projesi adı altında bir eylem başlatıldı. Duyuruldu ki Bursa da bu uygulamanın içinde yer alıyor. 39 yıllık siyasi hayatımızda, buradaki tüm bağımlılığımız Milli Selamet, Refah, Fazilet ve AK Parti olarak devam etti. Görevlerimizi şerefimizle yapmış olduk. Başka hiçbir camiayla da bağımız bulunmamakta. Böyle bir teşkilat terbiyesi ve tecrübesi olan ömrünü bu davaya adamış biri olarak, hem siyasi görevlerde hem de belediye görevlerinde hep hizmet hep işbirliği konusunda adımlar attım. İbadet olarak gördüğüm bu yolda kavgadan yana hiç olmadım, muhalefette 10 yıl eski belediye başkanlarıyla da yaşadık. Kent kültürünü de ortaya koyduk.

LİDERİMİZLE TERS DÜŞMEYECEĞİZ

Partimiz ve liderimizle ters düşmeyeceğiz, hasar da vermeyeceğiz. Bize yakışanı yapacağız. Kriz ortamı oluşturmaya da yanaşmayacağız. Bu şartlarda da ülkeme hizmet imkanının kalmadığı ortadadır. Ben de belediye başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Alnımız ak, başımızda dik. Özellikle bizi değerli oylarıyla seçen partili veya partisiz bizden hizmet bekleyen tüm Bursalı hemşerilerimin anlayışla karşılayacağını biliyorum. "