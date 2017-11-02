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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu

Recep Altepe'nin istifasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na AK Parti adayı Alinur Aktaş seçildi.

02 Kasım 2017 Perşembe 16:02
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu

Bursa'da Recep Altepe'nin istifasının ardından meclis üyelerinin oylarıyla başkan seçilen Alinur Aktaş, Bursa için ortak akılda buluşacaklarını belirterek, "Bursa'yı tüm dinamiklerle yöneteceğiz. Sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, görüş ve önerileri olan herkesle bu şehri yöneteceğiz. Benim danışmanlarımın bunlar olacağını ifade ediyorum. Her fikre açağız, kapımız herkese açık" dedi.

Meclisteki seçimin ardından söz alan Başkan Alinur Aktaş, Hakkari'den gelen acı haberin herkesin yüreğini dağladığını, Bursa'nın da bir evladını şehit verdiğini hatırlatarak, "Hakkari Şemdinli'de 8 vatan evladı şehit oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Bursamızın başı sağolsun. Emre Karaaslan Bursamızın evladı. Ülkemizin başı sağolsun. 8 vatan evladı hakka yürüdü. Rabbim ailelerine ve ülkemize sabırlar versin. Bu özel günde değerli meclis üyelerimizin oylarıyla kadim şehir Osmanlının ilk başkenti Emirsultan'ı Ulucamisi, Muradiyesi, Kozahan ve Uludağ'ı ile her bir mahallesinin tabir yerindeyse dantel gibi işlendiği güzel ülkemizin en güzel ve en örnek şehirlerinden birisi olan Bursamıza şahsımı belediye başkanı seçerek, bizi bu onurlu makama layık gören, aday olarak buna layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, çok değerli Başbakan Yardımcım Hakan Çavuşoğlu'na, çok değerli Genel Başkan Yardımcımız Erol Kaya Bey'e, adaylığım noktasında emeği ve katkısı olan başta Ak Parti İl Başkanım olmak üzere bana bu konuda destek veren milletvekillerimize, meclis üyeleremize teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği belediye başkanları arasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de yer almış ve Altepe, 23 Ekim 2017 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etmişti.

6 BELEDİYE BAŞKANI İSTİFASINI AÇIKLAMIŞTI

AK Parti'de istifaları istenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur istifalarını açıklamıştı.

İSTİFA EDEN BELEDİYE BAŞKANLARI

22 Eylül 2017: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş

2 Ekim 2017: Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş

18 Ekim 2017: Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan

23 Ekim 2017: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe

28 Ekim 2017: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek

30 Ekim 2017: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 16:02
  1. Alinur Aktaş
  2. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
  • Tekrar Osmanlı Devleti 2099Tekrar Osmanlı Devleti 20991 sa önce
    Rabbim Teala Utandırmasın Bursamız için Hayırlara vesile olsun İnşallahurrahman
  • hay bin gunduzhay bin gunduz1 sa önce
    ben de isterdim bir büyükşehire başkan olmayı
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