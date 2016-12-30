Bursa, Burdur, Bilecik'te okullar tatil mi?

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Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve kuvvetli rüzgar bazı il ve ilçelerde eğitime ara verilmesine neden oldu. bugün birçok bölgede kar yağışından dolayı okullar tatil edildi.

BURDUR

Burdur'un bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Altınyayla ve Çavdır ilçelerinin tamamında, Gölhisar ilçesinde ise İbecik, Elmalıyurt ile Yeşildere köylerinde taşımalı eğitime 30 Aralık Cuma günü ara verildi.

BİLECİK

Bilecik kent merkezi ve 5 ilçede kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ile Pazaryeri, Bozüyük, Sögüt, Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

BURSA

Bursa'nın 4 ilçesinde okullar bugün okullar tatil

BURSA Valiliği kötü hava koşulları nedeniyle Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli ilçelerinde bulunan ilk, orta öğretim okullarda eğitime ara verdi.

Yurdu etkisi altına alan kötü hava koşulları Bursa'da yaşamı olumsuz etkiliyor. Valilik, kar ve tipinin etkili olduğu dağ ilçesi olarak bilinen Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli'de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verdi. Yetkililer, kötü hava koşullarının devam etmesi halinde diğer ilçeler hakkında da karar vereceklerini söylediler.