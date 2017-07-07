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Bursa-Ankara karayolu ulaşıma kapandı

İnegöl'de bir kamyonun MOBESE direğine çarparak devirmesi sonucu karayolu ulaşıma kapatıldı.

07 Temmuz 2017 Cuma 08:35
Bursa-Ankara karayolu ulaşıma kapandı

Alınan bilgiye göre, Bursa-Ankara karayolunun 40 kilometresinde, ilçe merkezinin Bursa çıkısında sürücüsü öğrenilemeyen 41 YE 566 plakalı kum yüklü kamyon, MOBESE kameralarının bağlı olduğu direğin ayağına çarptı.  Çarpmanın etkisiyle direk, yolun iki şeridini de ulaşıma kapatırken kamyon da şarampole devrildi.

Kamyonun kupasında sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.  Daha sonra itfaiye ekipleri, demir iskeleti keserek yoldan kaldırmak için çalışmalara başladı.  Bu sırada her iki yönde de araç kuyrukları oluşurken, bazı sürücülerde iskeletin yoldan kaldırılması için yardım etti. 

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 08:35
  1. Mobese
  2. Kaza
  3. Bursa
  4. Ankara
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