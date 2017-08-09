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Burhaniye’de yardımsever sanatçıya yaş günü sürprizi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Türkiye Sakatlar Derneği’nin açtığı Engelsiz Yaşam Standında engelli vatandaşların ürünleri satışa sunulurken, yerel sanatçı Ümit Ülperen’de stantta canlı müzik yaparak destek oldu. Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar, sanatçı Ülperen’e yaş günü pastası sürprizi yaptı.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:42
Burhaniye’de yardımsever sanatçıya yaş günü sürprizi

Ören Meydanında açılan Engelsiz Yaşam Standında engellilere ait ürünler satılırken, elde edilen gelirle de tekerlekli sandalye ihtiyaçları karşılanıyor. Burhaniyeli sanatçı Ümit Ülperen’de hiçbir ücret almadan engelliler standında canlı müzik yapıyor. Dernek Başkanı Gürsel Vardar, 37 yaşına basan Ülperen için yaş günü pastası hazırlattı. Ümit Ülperen, sürpriz karşısında mutlu olurken, engellilere destek olmaya devam edeceğini söyledi.

Engellilere destekolmaya çalıştığını anlatan sanatçı Ümit Ülperen, “Bu şekilde engelli vatandaşlarımıza katkıda bulunmaya çalışıyoruz.. Güzel dönüşümler oluyor. Vatandaşlarımız katkıda bulunuyorlar. Engelli vatandaşlarımızın tekerlekli sandalye ve başka ihtiyaçları karşılanıyor. Bende mutlu ve huzurlu oluyorum. Bu çalışmalarımızı hiçbir ücret almadanyürütmeye çalışıyoruz. Güzel tepkiler aldık. Bu gün de dernek başkanımız Gürsel Vardar, bir jest yaptı. Yaş günümü kutladı. Buradan engelli vatandaşlarımızın yanında olduğumu belirtmeliyim” dedi. Ülperen’e teşekkür eden Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar’da,”Burada engelli kardeşlerimizin bizatihi yaptığı ürünleri satıyoruz. Hem engelli kardeşlerimiz kazanıyor, hem de derneğimiz kazanıyor. Ümit Ülperen kardeşimiz ilçemizin sevilen sanatçılarındandır.O da, bir aydır her akşam gelerek canlı müzik sergiliyor. Bu yaptığı ile ilçemizin turizmine de katkıda bulunuyor. Onun yayın yaptığı saatlerde burası daha kalabalık oluyor. Bu gün arkadaşımızın doğum günüydü. Kutlayalım dedik. Birlikte olmaktan mutluyuz. Kendisini bir kez daha kutluyorum” dedi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:42
  1. Türkiye
  2. Balıkesir
  3. Burhaniye
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