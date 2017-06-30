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Burhaniye’de kırsal mahallelerin yayla yolları bakıma alındı

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kırsal Mahallelerin yayla ve ova yollarını bakıma aldı.

30 Haziran 2017 Cuma 10:19
Burhaniye’de kırsal mahallelerin yayla yolları bakıma alındı

Göreve geldiği günden bugüne kırsal mahallelerde ki eksiklikleri bir bir gidermek adına çalışmalarını sürdüren Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal kış sezonunun bitmesiyle birlikte Kırsal Mahallelerin ova ve yayla yollarında düzenleme işlerine başladı. Kırsal Mahallelerdeki vatandaşların, yaz aylarıyla birlikte yayla ve ovaya çıkacak olmaları nedeniyle yolları bakıma alan Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Karadere, Korucaoluk, Kuyumcu ve Yaylacık kırsal mahalle yayla yolları kepçe ve greyder ile düzenleniyor. Bugüne kadar köylerin birçok eksikliklerini gideren, ihtiyaç doğrultusunda birçok hizmeti köylere kazandıran Necdet Uysal köylerin yolları konusunda da titizlik ile davranıyor. Köylerin de şehir merkezinde olan bütün hizmetlerden yararlanacağını belirten Başkan Uysal “Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yaylalara çıkan vatandaşlarımızın merkeze daha rahat ulaşmaları için kış aylarında bozulan yollarda düzenleme yapıyoruz. Burhaniye’mizin kırsal mahallelerinde yayla kültürü gelişmiş bir kültürdür. Yaz aylarında köylerimizde ki vatandaşlarımızın hepsi hemen hemen yaylalarda ikamet eder. Bunu göz önünde bulundurarak hemşerilerimizin rahat hareket edebilmeleri için yollarımızda düzenlemelerimiz devam ediyor” dedi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 10:19
  1. Uysal
  2. Karadere
  3. Burhaniye
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