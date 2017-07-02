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Burhaniye’de kırsal mahallelere tanker dağıtıldı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, yoğunlaşan sıcaklıklarla beraber orman yangını riskinin artması sebebiyle harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Burhaniye’nin farklı bölgelerindeki 5 kırsal mahalleye su tankeri dağıttı.

02 Temmuz 2017 Pazar 11:19
Burhaniye’de kırsal mahallelere tanker dağıtıldı

Burhaniye’nin Tahtacı, Şarköy, Pelitköy, Çoruk ve Avunduk kırsal mahallelerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından çok amaçlı su tankeri hediye edildi. Belediye Başkanı Necdet Uysal’ın mahalle muhtarlarına tek tek teslim ettiği tankerler, Burhaniye Belediyesi Hizmet binası önünde sergilendi. Dağıtım öncesi muhtarlara tankerlerin kullanımı hakkında bilgiler verildi. 3 ton su alabilen tankerler; herhangi bir yangın tehlikesi karşısında ilk müdahaleyi yapmayı kolaylaştıracak. Ayrıca çevre temizliği, sulama, su temini vb konularda kullanılabilecek. Belediye Başkanı Necdet Uysal, muhtarlara tankerlerin kullanım sertifikalarını verirken,Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’a teşekkür etti. Başkan Uysal “ Burhaniye’mize birçok hizmeti kazandıran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Edip Uğur’a teşekkürlerimi sunuyorum. Daha önce de yine büyükşehir belediyemiz tarafından 15 kırsal mahallemize su tankeri hediye edilmişti. Bu yeni tankerler ile 17 kırsal mahallemize su tankeri temini sağlanmış oldu” dedi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 11:19
  1. Balıkesir
  2. Uysal
  3. Burhaniye
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