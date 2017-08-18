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Burhaniye’de hacı adayları uğurlandı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile hacca giden 24 hacı adayı törenle uğurlandı. Koca cami önünde, Cuma namazı sonrası düzenlenen törene, Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınçile Müftü Hacı Öz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

18 Ağustos 2017 Cuma 18:55
Burhaniye’de hacı adayları uğurlandı

Cuma namazı sonrası cemaatle vedalaşan ve helallik alan hacı adayları için cami önünde bir tören düzenlendi. Dua yapan Müftü Hacı Öz, hacı adaylarına hayırlı yolculuklar diledi. Hacı adaylarının görevlerinien iyi şekilde yapacaklarını anlatan Müftü Hacı Öz, uğurlama törenine katılanlara da teşekkür etti. Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç’da hacı adaylarına belediye adına hediyeler verdi ve hayırlı yolculuk diledi.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 18:55
  1. Balıkesir
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  3. Diyanet İşleri
  4. Hac
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