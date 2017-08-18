Burhaniye’de hacı adayları uğurlandı

Cuma namazı sonrası cemaatle vedalaşan ve helallik alan hacı adayları için cami önünde bir tören düzenlendi. Dua yapan Müftü Hacı Öz, hacı adaylarına hayırlı yolculuklar diledi. Hacı adaylarının görevlerinien iyi şekilde yapacaklarını anlatan Müftü Hacı Öz, uğurlama törenine katılanlara da teşekkür etti. Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç’da hacı adaylarına belediye adına hediyeler verdi ve hayırlı yolculuk diledi.