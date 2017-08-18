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Burhaniye’de çöp konteynerleri yer altına indi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde,Belediye şehir genelinde belli noktalara yer altı çöp konteynerleri yerleştirdi. Burhaniye Belediyesinin daha temiz bir çevre amacıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, 6 farklı yere yer altı çöp konteynerleri yerleştirdi.

18 Ağustos 2017 Cuma 18:56
Burhaniye’de çöp konteynerleri yer altına indi

Burhaniye merkeze, İskele Mahallesine, Cumhuriyet Mahallesine, Bahçelievler Mahallesine ve Yılmaz Akpınar Bulvarı’na yerleştirilen konteynerler hizmete girerken, Cumhuriyet Meydanına da yer altı çöp konteyneri konulacak.Daha yaşanabilir, daha düzenli ve daha temiz bir şehir için çalıştıklarını anlatan Belediye Başkanı Necdet Uysal, ”Evsel atıklarımızla ilgili olarak sokaklarımızın bakımı açısından tercih ettiğimiz konteynerler aynı zamanda hem daha kullanışlı hem de sağlık açısından uygun. Kapasite açısından da daha geniş olan bu yeraltı çöp konteynerlerini yerleştiriyoruz. Yeraltı çöp konteynerleri sayesinde sokak ve caddelerimizde kirlilik önlenecek. Hem de şehrimiz daha modern bir çöp toplama sistemine kavuşacak” dedi.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 18:56
  1. Balıkesir
  2. Bahçelievler
  3. Cumhuriyet Mahallesi
  4. Uysal
  5. Akpınar
  6. Burhaniye
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