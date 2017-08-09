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Burhan Kuzu'nun iddiası sosyal medyayı salladı

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İtalya'da itfaiyecilerin daha fazla para kazanmak için kasten orman yaktığını iddia etti.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 07:47
Burhan Kuzu'nun iddiası sosyal medyayı salladı

AK Parti İstanbul milletvekili Burhan Kuzu sosyal medya hesabı üzerinden korkunç bir iddia paylaştı. Kuzu İtalya'da itfaiye erlerinin daha fazla para kazanmak için kasten yangın çıkardıklarını ifade etti. 

Kuzu'nun bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 07:47
  1. Burhan Kuzu twitter
  2. Burhan Kuzu Orman Yangınları
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