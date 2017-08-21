Burhan Kuzu'dan savcılara çağrı

YENİAKİT.COM.TR - AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu eski Başkanı Burhan Kuzu, Fetullahçı Terör Örgütü’nün gerçekleştirdiği 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde İncirlik Üssü'nde yaşananlara ilişkin savcılara çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kuzu, darbe girişimim gecesi İncilik Üssü’nden üç tanker yakıt ikmali iddialarının ayyuka çıktığını ifade ederek, olayın NATO boyutunun araştırılması için savcıları göreve çağırdı.