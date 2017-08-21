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Burhan Kuzu'dan savcılara çağrı

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde ilişkin İncirlik Üssü'nde yaşananlara ilişkin savcılara çağrıda bulundu.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 14:04
Burhan Kuzu'dan savcılara çağrı

YENİAKİT.COM.TR - AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu eski Başkanı Burhan Kuzu, Fetullahçı Terör Örgütü’nün gerçekleştirdiği 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde İncirlik Üssü'nde yaşananlara ilişkin savcılara çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kuzu, darbe girişimim gecesi İncilik Üssü’nden üç tanker yakıt ikmali iddialarının ayyuka çıktığını ifade ederek, olayın NATO boyutunun araştırılması için savcıları göreve çağırdı.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 14:04
  1. Burhan Kuzu
  2. NATO
  3. Fetullahçı Terör Örgütü
  • ErsanErsan2 sa önce
    Sayin burhan bey siz once feto ile cektirdiginiz fotolarin hesabini verin
  • abdoabdo2 sa önce
    geç hareket ediyorsunuz. nato ve abd de bu işin içindeydi
  • Alp Alp 2 sa önce
    Senin ülkende düşmanın vatanını yakmak için yakıt ikmali yapıyor.ŞEHİTLERİN KANIYLA SULANAN BİR VATAN,BU KADAR UCUZ OLMAMALI. KEFERELERİN tepesine binmeli.
  • Alp Alp 2 sa önce
    Senin ülkende düşmanın vatanını yakmak için yakıt ikmali yapıyor.ŞEHİTLERİN KANIYLA SULANAN BİR VATAN,BU KADAR UCUZ OLMAMALI. KEFERELERİN tepesine binmeli.
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