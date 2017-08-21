Burhan Kuzu'dan savcılara çağrı
AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde ilişkin İncirlik Üssü'nde yaşananlara ilişkin savcılara çağrıda bulundu.21 Ağustos 2017 Pazartesi 14:04
YENİAKİT.COM.TR - AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu eski Başkanı Burhan Kuzu, Fetullahçı Terör Örgütü’nün gerçekleştirdiği 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde İncirlik Üssü'nde yaşananlara ilişkin savcılara çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kuzu, darbe girişimim gecesi İncilik Üssü’nden üç tanker yakıt ikmali iddialarının ayyuka çıktığını ifade ederek, olayın NATO boyutunun araştırılması için savcıları göreve çağırdı.