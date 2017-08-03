Burhan Kuzu'dan 'küfür' tepkisi!
AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Twitter'da sık sık kullandığı ve küfür olarak yorumlanan 'HS' kısaltmasının 'Hadi sende' anlamına geldiğini açıkladı.03 Ağustos 2017 Perşembe 09:44
Kuzu, kendisine küfür ettiği gerekçesiyle tepki gösterenlere "Zaman zaman cevap olarak yazmak durumunda kaldığım 'HS' kısaltması 'Hadi sende' anlamındadır. Bunun dışında yorumlayanlar yazdığına baksın" mesajı paylaştı.
Kuzu bu paylaşımına gelen yorumların ardından bir ileti daha yazarak şunları söyledi: "Sosyal medyada,az önce attığım tweetle gördüm ki,hâlâ kısaltma nerede kullanılır bunu bilmeyen bir hayli kazma mevcut.Yazık yazık."