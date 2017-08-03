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Burhan Kuzu'dan 'küfür' tepkisi!

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Twitter'da sık sık kullandığı ve küfür olarak yorumlanan 'HS' kısaltmasının 'Hadi sende' anlamına geldiğini açıkladı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 09:44
Burhan Kuzu'dan 'küfür' tepkisi!

Kuzu, kendisine küfür ettiği gerekçesiyle tepki gösterenlere "Zaman zaman cevap olarak yazmak durumunda kaldığım 'HS' kısaltması 'Hadi sende' anlamındadır. Bunun dışında yorumlayanlar yazdığına baksın" mesajı paylaştı.

​Kuzu bu paylaşımına gelen yorumların ardından bir ileti daha yazarak şunları söyledi: "Sosyal medyada,az önce attığım tweetle gördüm ki,hâlâ kısaltma nerede kullanılır bunu bilmeyen bir hayli kazma mevcut.Yazık yazık."

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 09:44
  1. Burhan Kuzu
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