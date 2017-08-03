Burhan Kuzu'dan 'küfür' tepkisi!

Kuzu, kendisine küfür ettiği gerekçesiyle tepki gösterenlere "Zaman zaman cevap olarak yazmak durumunda kaldığım 'HS' kısaltması 'Hadi sende' anlamındadır. Bunun dışında yorumlayanlar yazdığına baksın" mesajı paylaştı.

​Kuzu bu paylaşımına gelen yorumların ardından bir ileti daha yazarak şunları söyledi: "Sosyal medyada,az önce attığım tweetle gördüm ki,hâlâ kısaltma nerede kullanılır bunu bilmeyen bir hayli kazma mevcut.Yazık yazık."