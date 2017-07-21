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Burhan Kuzu’dan Kılıçdaroğlu’nun ayakkabılarını isteyen Koç Müzesi’ne bomba öneri

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözde ‘adalet’ yürüyüşünde kullandığı ayakkabıları isteyen Koç Müzesi’ne kapak niteliğinde bir öneride bulundu.

21 Temmuz 2017 Cuma 16:53
Burhan Kuzu’dan Kılıçdaroğlu’nun ayakkabılarını isteyen Koç Müzesi’ne bomba öneri

YENİAKİT.COM.TR - Koç Müzesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun MİT TIR’ları davasında CHP’li Enis Berberoğlu’nun 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasını bahane ederek başlattığı sözde ‘adalet’ yürüyüşünde kullandığı ayakkabılara talip oldu. Kılıçdaroğlu bu talep üzerine terör yandaşlarının bir araya getiren yürüyüşte kullandığı ayakkabılardan birini Koç Müzesi’ne gönderdi.

Yaşanan bu gelişmeyi değerlendiren Ak Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, sosyal medya hesabından Koç Müzesi’nde kapak niteliğinde bir öneride bulundu. Twitter üzerinden açıklamada bulunan Kuzu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi geldiği İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Bakırköy Belediyesi Başkanı’nın evine kaçtığını hatırlattı. Kuzu, Koç Müzesi’ne seslenerek Kılıçdaroğlu’nun darbe girişimi gecesi sığında evde kullandığı ‘terlik’ ve ‘kahve fincan’ının da sergilemesini istedi.

 

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 16:53
  1. Koç Müzesi
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. CHP
  4. darbe girişimi
  • ömür dediğin bir gündürömür dediğin bir gündür58 dk önce
    Seçimişi diktatör ilan et,devirebilmek için yedi düvelle iş birliği yap,sonra da...Evvelce parti liderleri sadece vaat eder,Milleti çocuk kandırır gibi kandırırdı.O günleri görmeyenler Reisin kıymetini bilemez
  • mehmetmehmet1 sa önce
    İyi yakalamış.
  • bekirbekir1 sa önce
    Asıl çarkçıbaşını müzeye koyun,çünkü böyle biri hiçbir partiye gelmez bir daha.......
  • TrTr1 sa önce
    Hahaha yalaka olupta bi yere varmamak bu olsa gerek sen kuzu kuzu tevet atmaya devam et
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Benim daha bimba bi onerim var...kk. yi da o muzeye koysunlar:))
  • mehmet Gökdemirmehmet Gökdemir1 sa önce
    Chp ye başkan oldugu kasetide sergilesin
  • YapıştırYapıştır1 sa önce
    Pravo vallahi pravo prof olunca böyle kapak
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