Burhan Kuzu’dan Kılıçdaroğlu’nun ayakkabılarını isteyen Koç Müzesi’ne bomba öneri

YENİAKİT.COM.TR - Koç Müzesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun MİT TIR’ları davasında CHP’li Enis Berberoğlu’nun 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasını bahane ederek başlattığı sözde ‘adalet’ yürüyüşünde kullandığı ayakkabılara talip oldu. Kılıçdaroğlu bu talep üzerine terör yandaşlarının bir araya getiren yürüyüşte kullandığı ayakkabılardan birini Koç Müzesi’ne gönderdi.

Yaşanan bu gelişmeyi değerlendiren Ak Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, sosyal medya hesabından Koç Müzesi’nde kapak niteliğinde bir öneride bulundu. Twitter üzerinden açıklamada bulunan Kuzu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi geldiği İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Bakırköy Belediyesi Başkanı’nın evine kaçtığını hatırlattı. Kuzu, Koç Müzesi’ne seslenerek Kılıçdaroğlu’nun darbe girişimi gecesi sığında evde kullandığı ‘terlik’ ve ‘kahve fincan’ının da sergilemesini istedi.