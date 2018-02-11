Burhan Kuzu'dan flaş öneri!
AK Parti İstanbul milletvekili Burhan Kuzu sosyal medya kullanımına ilişkin dikkat çeken bir öneride bulundu.11 Şubat 2018 Pazar 14:26
AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu yaptığı açıklamada sosyal medya kullanıcılarının bir mülakattan geçirilmesi gerektiğini söyledi.
JÜRİ SINAV YAPMALI
'Sosyal medyayı kullanmak yetenek ister' diyen Burhan Kuzu bu alana girmek için kesin bir mülakat şart. Adamın tipi müsait mi? Psikolojisi yerinde mi? Espri yeteneği var mı? Algılama sorunu yaşıyor mu? Düz mantık sahibi mi? Bu ve bunları ölçecek bir jüri sınav yapmalı. Bu bir öneri. Buyurun...' ifadelerini kullandı.
Sosyal medyayı kullanmak yetenek ister.Bu alana girmek için kesin bir Mülakaat şart.Adamın tipi müsait mi;psikolojisi yerinde mi;espri yeteneyi var mı;algılama sorunu yaşıyor mu;düz mantık sahibi mi ?Bu ve bunları ölçecek bir jüri sınav yapmalı.Bu bir öneri.Buyurun...— Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) 10 Şubat 2018
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