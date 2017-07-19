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Burhan Kuzu'dan dikkat çeken yeni kabine yorumu!

Kabine revizyonu sonrası açıklanan yeni Bakanlar Kurulu'nda ismi yer almayan AK Parti milletvekili Burhan Kuzu, ilginç bir tweet attı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:02
Burhan Kuzu'dan dikkat çeken yeni kabine yorumu!

Kuzu, kendisine Twitter'dan kendisine gelen "Olsun be Burhan Hocam" şeklindeki mesaja "Ersoy, siyasetin adaleti yok. Ne yapalım Allah'a havale ediyorum'' yanıtını verdi.

Kuzu daha sonra diğer takipçilerinden gelen mesajlar üzerine "Bakanlık uğruna değil, hiç bir şey uğruna inanmadığımı yapmadım.15 yıl siyasi geçmişim var lekem yok.Biraz adam olun adam" cevabını verdi.

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:02
  1. BURHAN KUZU
  • MuratMurat48 dk önce
    Burhan Hocam sen bizim kalbimizin Bakanısın. Küsmek yakışmaz, Sabır. Belki Başbakan olursun , nasip
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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