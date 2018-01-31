Burhan Kuzu'dan CHP'ye kritik uyarı! O vekilleri...

Burhan Kuzu CHP'yi Afrin operasyonu hakkında ileri geri konuşan partililer hakkında uyardı.

DELİLERİ SUSTURMAZSANIZ DURUMUNUZ KÖTÜ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili anayasa profesörü Burhan Kuzu 'CHP Afrin operasyonu için saçma sapan laflar eden partili delileri susturmazsa durumu kötü' dedi.

BÖYLE GİDERSE HALK SİZE SAHİP ÇIKMAZ

'CHP bu adamlara daha ne kadar sahip çıkar bilemem ama' diyen Burhan Kuzu 'Böyle giderse halkın CHP'ye sahip çıkmayacağı kesin. Benden söylemesi' ifadelerini kullandı.