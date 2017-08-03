Burhan Kuzu Ortadoğu'nun en tehlikeli adamını açıkladı

YENİAKİT.COM.TR - AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu eski Başkanı Burhan Kuzu, Ortadoğu'nun en tehlikeli adamının ismini açıkladı. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayan Kuzu, Ortadoğu’nun en tehlikeli adamının Muhammed Dahlan olduğunu ifade ederek, onun bir İsrail ajanı ve Müslüman düşmanı olduğunu söyledi.

TÜM SERVETİ TERÖRE

Muhammed Dahlan’ın 5 milyarlık servete sahip olduğunu hatırlatan Burhan Kuzu, Dahlan’ın tüm servetini de teröre ayırdığını söyledi.