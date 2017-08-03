Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Burhan Kuzu Ortadoğu'nun en tehlikeli adamını açıkladı

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Ortadoğu'nun en tehlikeli adamının kim olduğunu açıkladı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 13:24
Burhan Kuzu Ortadoğu'nun en tehlikeli adamını açıkladı

YENİAKİT.COM.TRAK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu eski Başkanı Burhan Kuzu, Ortadoğu'nun en tehlikeli adamının ismini açıkladı. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayan Kuzu, Ortadoğu’nun en tehlikeli adamının Muhammed Dahlan olduğunu ifade ederek, onun bir İsrail ajanı ve Müslüman düşmanı olduğunu söyledi.

TÜM SERVETİ TERÖRE

Muhammed Dahlan’ın 5 milyarlık servete sahip olduğunu hatırlatan Burhan Kuzu, Dahlan’ın tüm servetini de teröre ayırdığını söyledi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 13:24
  1. Muhammed Dahlan
  2. Burhan Kuzu
  3. İsrail
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elektrik direğinden düşen şahıs hayatını kaybetti
    1. Elektrik direğinden düşen şahıs..
    2. Akıncı Üssü Davası sürüyor… FETÖ’cü..
    3. Atiker Konyaspor’un yeni sezon..
    4. Başkan Epcim, çalışmaları inceledi
    5. Fatih Terim’in görevden alınması..
    6. Başkan Vekili Epcim, muhtarlarla bir..
    7. Japonya’da ünlü balık pazarında yangın
    8. İsmail Işık’tan Ahmet Ataç’a ziyaret
    9. Burhan Kuzu Ortadoğu'nun en tehlikeli..
    10. Bayındırlık Caddesi yenilendi
    11. Valencia, Negredo’ya başarılar diledi
    12. Zeihr tacirlerine büyük darbe!
    13. İşte bal ve tarçının inanılmaz faydaları
    14. Milas’ta torbacılara operasyon: 2..
    15. Serbest piyasada altın fiyatları
    16. Zehir tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
    17. Pursaklar’ın parkları yenileniyor
    18. Yüksekova’da kaçakçılık operasyonu
    19. Dinozorlar döneminden kalma canlı..
    20. Ayı kümesin içine dalarsa
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    3 kuvvet komutanı değişti!
    3 kuvvet komutanı değişti!
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’