'Burhan Kuzu onore edilecek'

Kasım ayı içerisinde yapılması planlanan TBMM Başkanlığı seçimine sayılı günler kala AK Parti’de adaylık için ismi geçenler tek tek ortaya çıkmaya başladı. Mevcut TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın sağlık sorunlarının ve partideki ‘metal yorgunluk’ söyleminin etkili olmasıyla birlikte aday gösterilmeyeceği düşünülüyor.

ONORE EDİLEBİLİR

TBMM Başkanlığı için düşünülen adayların başında AK Parti kurucu üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu geliyor. Türkiye’de ‘Başkanlık Sistemi’ denilince ilk akla gelen isim olan ve yıllarca bunun mücadelesini veren Kuzu, aynı zamanda TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini de uzun yıllar boyunca sürdürdü. Mevcut ‘Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde ve anayasada da imzası olan Kuzu, Adalet Bakanlığı görevinin en büyük taliplilerinden biriydi. Söz konusu süreçte yapılan kabine değişikliklerinde adı sıkça geçmesine rağmen bir türlü ‘Adalet Bakanı’ olamamıştı. Kurulduğu günden bu yana AK Parti’ye verdiği hizmetlerle adı ön plana çıkan Burhan Kuzu’nun TBMM Başkanı seçilerek onore edilmesi bekleniyor.

BAŞKANLIK İÇİN KARARLI

AK Parti tabanında ve yönetiminde sevilen ve saygı duyulan bir isim olan Burhan Kuzu da TBMM Başkanlığı’na sıcak bakıyor. Kulislerden gelen bilgilere göre de Kuzu’nun TBMM Başkanlığı için kararlı olduğu ve bunu parti yönetimine ilettiği söyleniyor.

SÜRPRİZ BİR ADAY DA GELEBİLİR

Anayasa profesörü Burhan Kuzu’yla birlikte TBMM Başkanlığı için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın isimleri de öne çıkıyor. Şu ana kadar AK Parti'ye TBMM Başkanlığı için herhangi bir resmi teklifin yapılmadığı söyleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaması ve görüş bildirmemesi sürpriz bir adayın da çıkabileceği söylentilerine yol açtı.

21 KASIM'DA BELLİ OLACAK

TBMM Başkanlığı için adaylık başvuruları seçim takvimi, 12-16 Kasım’da yapılacak. İçtüzük gereği 21 Kasım’a kadar da bitirilmesi gerekiyor.