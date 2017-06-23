Burger King ve McDonald's bin Selman'a biat etti!

Suudi Arabistan'da Muhammed bin Selman'ın yeni veliaht olarak seçilmesi ülkede bazı kesimlerin tepkisini çekmişti. Kral Selman'ın oğluna biatler sürüyordu. Yabancı ülkelerden de Muhammed bin Selman'a tebrik mesajları gelmekteydi.



Yeni veliahta yönelik en şaşırtıcı biatler ise dünyanın iki fast food devi olan Burger King ve McDonald's şirketlerinin Suudi Arabistan'daki kollarından geldi.



Fast food devleri Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Suudi Arabistan'ın yeni veliahtına biat ettiklerini duyurdular.

McDonalds, Suudi Arabistan hesabından attığı tweette "Suudi Arabistan meliki Muhammed bin Selman'a Kuran ve Sünnet çerçevesinde işitip uymak hususunda biat ediyoruz. Memleketimiz için Allah'tan emniyet ve güvenlik niyaz ederiz" ifadesine yer verdi.

Burger King ise şu ifadeleri kullandı: "Veliaht Muhammed bin Selman'a biat ediyoruz, kendisine başarı ve isabet niyaz ederiz. Allah veliahtı muhafaza etsin"

Mepa News



